تراجع أسعار النفط مع تخطيط أميركا بيع المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء، بعدما أعلنت الولايات المتحدة خطة لبيع المزيد من النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي، ومع ترقب الأسواق حول العالم لبيانات التضخم الأميركية.

وتتطلع إدارة الطاقة الأميركية لبيع 26 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي، وذلك بعدما أمرت إدارة بايدن في العام الماضي بإصدار غير مسبوق من الاحتياطي لمواجهة التداعيات التضخمية للحرب في أوكرانيا بما يشمل ارتفاع أسعار البنزين.

وتتوجّه الأنظار نحو تقرير «أوبك» الشهري الذي سيصدر لاحقًا اليوم، وقد يقدم رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين حول نظرة المنظمة لاتجاهات العرض والطلب في 2023.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.59% أو 51 سنتًا إلى 86.10 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مارس بنسبة 0.99% أو 79 سنتًا عند 79.35 دولاراً للبرميل.