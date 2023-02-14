«قناة السويس» ترفع الرسوم على ناقلات البترول الخام المحملة 10%.. لتصبح 25%

قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية.

كما عدّلت قناة السويس الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام الفارغة لتصبح 15%، على أن يطبق القرار اعتباراً من الأول من أبريل المقبل.

وأضافت هيئة قناة السويس المصرية في منشور على موقعها الإلكتروني أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري.

وبدأت قناة السويس، في مارس 2022، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار رسوم العبور والتي وصلت إلى 10% حينها، لمختلف أنواع الناقلات؛ بما في ذلك ناقلات النفط والغاز المسال.

وشدد رئيس هيئة القناة، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات صحفية حينها، على أن القناة تدرك مدى ارتباطها بحركة التجارة العالمية وتتعامل مع ذلك بمرونة تامة تلائم مختلف الظروف والمتغيرات باتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة.