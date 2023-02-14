دوليات

مقتل فتى فلسطيني بطلقة في الرأس في مداهمة لجيش الاحتلال بالضفة

منذ 4 ساعات
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أفاد مسؤولون فلسطينيون أن شاباً فلسطينياً قُتل، يوم الثلاثاء، خلال مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للاجئين في شمال الضفة الغربية.
ومقتل الشاب هو الأحدث في تصاعد مستمر منذ نحو عام لأعمال العنف الإسرائيلية – الفلسطينية التي لا تظهر أي بوادر على تراجعها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن السكان المحليين اشتبكوا مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار عليهم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواطن محمود العايدي 17 عاما، أصيب بعيار ناري في الرأس.
وتصاعدت التوترات منذ شهور حيث شن الكيان الصهيوني مداهمات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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