6 لجان برلمانية تجتمع اليوم الثلاثاء

تعقد 6 لجان اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتواصل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر التحقيق في العقدين.

ويحضر الاجتماع رئيس فرع السلامة بالقوة الجوية العقيد ركن طيار سلامة عبد الله الشمري ورئيس هيئة التسليح والتجهيز السابق الفريق ركن متقاعد لافي راشد العازمي.

وتعقد لجنة العرائض والشكاوى اجتماعا لدراسة الشكاوى أرقام ( 3-4 – 41 -46 – 84 – 134 – 149 – 190 – 204 – 205 – 215- 227- 230 – 232 – 240 -247 – 264 – 271- 272 – 282- 308- 310 -364- 379 – 385 – 461 – 519 – 568)

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين

وتجتمع لجنة المرافق العامة لمناقشة تكليف المجلس في جلسة 13/12/2022 للجنة بدراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك، والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في وزارات الأشغال العامة، والداخلية، والصحة، والتربية، بالإضافة إلى ممثلي بلدية الكويت.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الأشغال العامة والداخلية والصحة والتربية وبلدية الكويت.

وتناقش لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي تكليف المجلس للجنة ببحث أمر تلوث المياه مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة (وزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة)، ومجموعة من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة

وتعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة اجتماعا للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (16) اقتراحاً بقانون، والمحال بعضها بصفة الاستعجال.

ويحضر الاجتماع المختصون من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.