أرباح المركز المالي تتراجع 81 % لتبلغ 2.8 مليون دينار في 2022

(كونا) – أعلنت شركة المركز المالي الكويتي تراجع أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 81 في المئة لتبلغ 2.8 مليون دينار كويتي (نحو 8.4 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 14.9 مليون دينار (نحو 45.14 مليون دولار) في 2021.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، إن ربحية السهم تراجعت عن العام 2022 بنسبة 80 في المئة لتبلغ ستة فلوس مقارنة مع 30 فلسا في عام 2021.

وأرجعت الشركة انخفاض الربح السنوي إلى تراجع القيمة العادلة للأصول المالية مشيرة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 5 في المئة أرباحا نقدية على المساهمين.

وأسست الشركة عام 1974 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1997 ويبلغ رأسمالها المصرح به 60 مليون دينار (نحو 181.8 مليون دولار) وتمارس نشاطها عبر إدارة الأصول وتقديم الخدمات المالية والتمويلية كالاستثمار بالأوراق المالية والعقار وإدارة المحافظ والصناديق.