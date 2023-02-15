أردوغان: سنشيد مباني جديدة وآمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال خلال عام واحد

(الأناضول) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده تهدف إلى تشييد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع منظمي حملة مشتركة تحت عنوان “تركيا قلب واحد” لجمع التبرعات أطلقتها القنوات والإذاعات التركية والأذربيجانية والقبرصية التركية للمتضررين من الزلزال.

وأوضح أردوغان: “هدفنا تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدم في الزلزال، خلال عام واحد”.

وأضاف بشأن حملة تركيا قلب واحد: “شعبنا سيظهر كرمه مجددا بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال”.