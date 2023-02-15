دوليات

أردوغان: سنشيد مباني جديدة وآمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال خلال عام واحد

منذ 41 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة

(الأناضول) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده تهدف إلى تشييد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع منظمي حملة مشتركة تحت عنوان “تركيا قلب واحد” لجمع التبرعات أطلقتها القنوات والإذاعات التركية والأذربيجانية والقبرصية التركية للمتضررين من الزلزال.

وأوضح أردوغان: “هدفنا تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدم في الزلزال، خلال عام واحد”.

وأضاف بشأن حملة تركيا قلب واحد: “شعبنا سيظهر كرمه مجددا بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال”.

منذ 41 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: خطة بايدن للأمن القومي تستهدف الصين وروسيا

أكتوبر 13, 2022

الصين تسجل 32943 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نوفمبر 25, 2022

طالبان تجلد 3 نساء و9 رجال أمام مئات المتفرجين

نوفمبر 23, 2022

هولندا تدعو مواطنيها إلى الاستحمام في خمس دقائق فقط 

سبتمبر 13, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى