إنقاذ مسنة تركية من تحت الأنقاض بعد 212 ساعة من وقوع الزلزال 

(كونا) – تمكنت فرق الإغاثة التركية فجر اليوم الأربعاء من إنقاذ مسنة تركية في ولاية (أدي يامان) بعد مضي 212 ساعة على وقوع الزلزال.

وقالت وكالة (الاناضول) التركية للأنباء ان الفرق نجحت في إنقاذ المواطنة فاطمة غونغور (77 عاما) بعد مرور 212 ساعة من البقاء تحت الأنقاض مضيفة ان فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على ناجين.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر 6 فبراير الحالي بلغت قوته 7ر7 درجة أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7ر6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.