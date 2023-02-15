اقتصاد

الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو يستقر

منذ 3 ساعات
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(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسبة 0.07 في المئة إلى مستوى 0.306 فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.328 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.12 في المئة إلى مستوى 0.372 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.46 في المئة إلى مستوى 0.331 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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