العراق يبرم الأسبوع المقبل ستة عقود لتطوير حقوله النفطية الحدودية 

(كونا) – أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني اليوم الاربعاء ان وزارته ستوقع الاسبوع المقبل ستة عقود بشكل نهائي مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الحدودية الخامسة.

وذكر الوزير عبدالغني في بيان ان العقد الاول سيبرم مع شركة (جيو جيد) الصينية ويتضمن استكشاف وتطوير وانتاج الرقعة الاستكشافية (نفط خانة) في محافظة ديالى شرقي البلاد في حين أن العقد الثاني مع نفس الشركة يهدف الى تطوير وانتاج حقل (الحويزة) النفطي في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

واضاف ان العقد الثالث سيبرم مع شركة (يو اي جي) الصينية لتطوير وانتاج حقل (السندباد) النفطي في البصرة جنوبي البلاد بينما يبرم العقد الرابع مع شركة (نفط الهلال) الاماراتية لتطوير وانتاج حقول (كلابات – قمر) في محافظة ديالى.

أما العقدين الخامس والسادس فيوقعان كذلك مع (نفط الهلال) الاماراتية لتطوير وانتاج حقول (الخشم الاحمر – انجانة) في ديالى ولاستكشاف وتطوير وانتاج الرقعة الاستكشافية (خضر الماء) في البصرة.

واشار عبدالغني الى اهمية التوقيع النهائي والتعجيل بتفعيل العقود من اجل مباشرة الشركات الفائزة اعمال تطوير الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها في السابع من فبراير الجاري.