دوليات

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب الفلبين

منذ ساعتين
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة سامار الفلبينية، دون الإعلان عن الأضرار التي تسبب بها الزلزال في الأراضي الفلبينية.
وأوضح المركز الألماني لبحوث علوم الأرض في بيان له نشره موقع فولكانو ديسكفري، المتخصص في رصد الزلازل والبراكين، أن الزلزال ضرب جزيرة سامار الفلبينية على عمق 10 كيلو مترات، شرق إقليم بيكو.
ويشهد كوكب الأرض حالة من الهزات الأرضية المتتالية خلال الأيام الماضية التي تبعت الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية 6 فبراير الجاري، وأسفر عن مصرع نحو 40 ألف شخص في البلدين، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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