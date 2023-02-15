دوليات

زلزال قوي يضرب نيوزيلندا اليوم

منذ 59 دقيقة
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ضرب زلزال قوي، معظم أنحاء نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، إلا أنه لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات.

وذكرت خدمة رصد الزلازل في البلاد «جيو نت» أن الزلزال بلغت شدته 6.1 درجة، وكان مركزه بالقرب من العاصمة، ويلنجتون.

وأضافت الخدمة أن الزلزال وقع حوالي الساعة السابعة والنصف مساء (0630 بتوقيت غرينتش)، على عمق 50 كيلومترا، مما يعني أن السكان شعروا به على نطاق واسع وبقوة.

وأبلغ أكثر من 61 ألف شخص، بمختلف أنحاء البلاد خدمة «جيو نت» أنهم شعروا بالزلزال.

ومن غير المتوقع حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي».

وتتعافى نيوزيلندا أيضا من آثار إعصار، أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل، وتسبب في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي وأضرار في الممتلكات في مساحات واسعة من «نورث آيلاند».

منذ 59 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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