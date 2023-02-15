سوريا: قوافل إغاثية جديدة من الإمارات ودول عربية وأجنبية لمتضرري الزلزال

(كونا) – أعلنت سوريا اليوم الأربعاء أن مساعدات إغاثية جديدة لمتضرري الزلزال وصلت على متن عدة طائرات وقوافل برية قادمة من الإمارات العربية المتحدة وليبيا والأردن وتونس وبيلاروسيا والشيشان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن ثلاث طائرات من الإمارات وصلت اليوم تحمل مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاسبوع الماضي كما وصلت طائرتان من بيلاروسيا وعلى متنهما مستشفى ميداني ومواد طبية و40 طبيبا فيما وصلت طائرة أردنية تحمل 12 طنا من المساعدات الطبية وأخرى ليبية تحمل 40 طنا من المساعدات.

ووفق «سانا» فقد حطت في مطار حلب الدولي طائرة تونسية تحمل مساعدات اغاثية كما حطت في مطار بيروت اليوم طائرة رومانية تحمل المساعدات لسوريا فيما اعلنت جمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية عن مساعدات بلغ مجموعها 108 أطنان مواد اغاثية بالإضافة الى حملة تبرعات لشراء مساكن مؤقتة لنحو تسعة الاف اسرة.

كما أعلنت الوكالة عن تبرع من الإمارات قدره 50 مليون دولار لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا ليرتفع مجموع المساهمة الإماراتية في جهود الإغاثة الى 100 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالقوافل البرية قالت «سانا» إن قافلة من سبع شاحنات عبرت الحدود من الأردن اليوم تحمل 3500 فرشة وألف مخدة.