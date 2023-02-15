أمنيات

ضبط أكبر مستودع في الشرق الأوسط لتخزين عوادم المركبات التي تخرج منها أصوات مزعجة 

منذ ساعتين
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه انطلاقاً من توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الجابر الصباح التي تؤكد على ضرورة مواصلة التعاون مع الجهات المعنية والتصدي لكافة الظواهر السلبية خاصة تلك المتعلقة بعوادم المركبات.

تمكنت وزارة التجارة بمساندة الإدارة العامة للمرور من ضبط أكبر مستودع في منطقة الشرق الأوسط لتخزين عوادم المركبات التي تخرج منها أصوات مزعجة المخالفة للقرار الوزاري رقم 2022/76.

وتؤكد الإدارة على استمرار التعاون ومساندة الجهات المختصة للتصدي لأي خروج على القانون والقرارات الوزارية، مشددة أنه لا تهاون في ردع الورش والكراجات التي تقوم بتركيب عوادم المركبات وتغيير الشكل الجوهري للمركبة ومخالفة شروط الأمن والسلامة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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