اقتصاد

معدل التضخم في بريطانيا أعلى من 10% للشهر الخامس على التوالي

منذ ساعتين
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بقي معدل التضخم في بريطانيا أعلى من 10% للشهر الخامس على التوالي في يناير الماضي، وبالتالي استمرت معاناة المستهلكين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة خصوصاً.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، بأن التضخم تراجع إلى 10.1% في يناير، من 10.5% في ديسمبر 2022.

وكان مؤشر أسعار المستهلك قد سجل ذروته عند 11.1% في أكتوبر الماضي.

وأدى أسعار السلع الاستهلاكية إلى إضرابات واسعة النطاق.

ويوم الجمعة الماضي، نفّذ العاملون في خدمة الإسعاف وأساتذة الجامعات إضرابات للمطالبة بزيادة أجورهم شارك فيها حوالى 15 ألفا من أعضاء «يونيسون»، وهي أكبر نقابة عمالية تمثّل موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في خمس مناطق بإنجلترا، وآلاف الأستاذة الجامعيين.

وأعرب حاكم بنك انجلترا آندرو بيلي عن قلقه حيال التضخم المرتفع الذي بلغ مستويات هي الأعلى منذ 40 عاماً وما زال أعلى بأكثر من خمس مرّات من هدف بنك انجلترا المحدد عند 2%.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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