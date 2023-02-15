«ميد»: الكويت في المركز الرابع خليجياً في نشاط ترسية العقود

كشفت مجلة ميد أن الكويت حلّت في المركز الرابع خليجياً في نشاط ترسية العقود، بعد أن منحت عقوداً بقيمة 566 مليون دولار في يناير 2023.

وذكرت المجلة أن منطقة الشرق الأوسط بدأت العام الجديد بمجموعة كبيرة من العقود الممنوحة، حيث سجلت في يناير ما قيمته 10.9 مليار دولار.

وأضافت أن الرقم المسجل الشهر الماضي مرتفع جداً عن قيمة العقود الموقعة في ديسمبر 2022 والبالغة قيمتها 5.5 مليار دولار، كما أنه يمثل زيادة عن العقود الموقعة في يناير 2022، والبالغة 8.9 مليار.

وأفادت «ميد» بأن السعودية تصدرت دول المنطقة في يناير، بعد أن أرست صفقات بقيمة 4.9 مليار دولار، وكانت أكبر صفقة توقيع عقد بقيمة 1.9 مليار دولار للهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» مع شركة تشاينا هاربور الهندسية لتحديث محطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.

ويتضمن العمل إعادة بناء محطتي الحاويات الأولى والثانية، إضافة إلى توسيع محطة الحاويات الثانية.

وسجلت قطر ثاني أكبر قيمة صفقات في يناير حيث أرست عقوداً بقيمة 3.3 مليار دولار، أكبرها عقد بقيمة 2.8 مليار وقعته شركة قطر للطاقة بالتعاون مع شركة شفرون فيليبس للكيماويات ومقرها الولايات المتحدة مع فريق من شركة سامسونج الهندسية في كوريا الجنوبية وشركة سي تي سي آي التايوانية لبناء وحدة تكسير الإيثان في مجمع البتروكيماويات في راس لفان.

ومن المقرر أن تكون وحدة تكسير الإيثان الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وواحدة من الأكبر في العالم.

من جانبها، بلغت قيمة العقود الممنوحة في الإمارات خلال يناير 2 مليار دولار، حيث ينشأ معظم نشاط المشاريع كالمعتاد من قطاع البناء.

وكانت أكبر صفقة عقد قيمته 241 مليوناً وقعته شركة داماك العقارية المحلية مع شركة الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية لبناء برج كافالي الراقي في منطقة الصفوح في دبي.