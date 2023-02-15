وزير الدفاع الأمريكي: الناتو لن ينجر إلى حرب مع روسيا 

(كونا) – أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء أن حلف شمالي الأطلسي «ناتو» لن ينجر إلى حرب مع روسيا لكنه سيواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل بختام اجتماعات وزراء دفاع الحلف شدد أوستن على التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه أراضي الحلف والدفاع عن أراضيه.

وأكد أن الناتو بات اليوم أكثر وحدة وحزما من أي وقت مضى «ونحن مصممون على الوقوف إلى جانب المدافعين الشجعان عن أوكرانيا لأطول فترة ممكنة كما أننا مصممون على حماية كل شبر من أراضي الناتو».

وأشار إلى أن الاجتماعات بحثت التقدم الذي تحقق منذ قمة الناتو الأخيرة في مدريد والاستعداد للقمة المقبلة في يوليو مؤكدا أن قادتنا سيوافقون على استثمار جديد تعهدوا به لضمان أن الحلف لديه الموارد اللازمة لهذه الخطط الجديدة.

كما أعرب عن تعازيه لتركيا عضو الناتو حيال الزلزال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وقال إن قلوبنا مع أسر ضحايا الزلزال المدمر مشددا على أن الناتو يعمل مع تركيا لمساعدتها على تخفيف المعاناة الرهيبة التي سببها الزلزال.