دوليات

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال حرّك القشرة الأرضية 7.3 أمتار

منذ 56 دقيقة
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كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، معلومات جديدة تتعلق بالزلزالين المدمرين اللذين ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس «ريختر».

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.

وأوضح مدير الحدّ من مخاطر الزلازل في «آفاد»، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي، في أنقرة: «اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين. ويتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض».

وفيما يلي أبرز المعلومات التي قدمها تتار، ونشرتها وكالة «الأناضول» التركية للأنباء:

• الزلزال المزدوج، ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم.

• نواجه وضعا غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858.

• عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس «ريختر» بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس «ريختر» 394، وعدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38.

جدير بالذكر أن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تجاوز 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.

منذ 56 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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