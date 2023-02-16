النفط يرتفع مع تجاهل السوق زيادة المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، بينما تجاهلت السوق الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأميركية ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً إلى 85.64 دولاراً للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتاً إلى 78.93 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

وتُعزى الزيادة، التي جاءت أكبر من المتوقع، بالأساس لتعديل البيانات، وهو ما قال محللون إنه خفف من تأثيرها على أسعار النفط.

كما تلقت الأسعار دعماً من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يومياً في عام 2023، بزيادة 100 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يومياً، وأن الصين مصدر 900 ألف برميل يومياً من الزيادة.

وقالت الوكالة إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب على النفط في عام 2023 بعد تخفيفها قيود كوفيد-19.