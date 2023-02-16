الهاجري يسأل عن إجراءات تقديم خطابات التظلّم من القرارات الإدارية في الجامعة

وجّه النائب د. فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن إجراءات تقديم خطابات التظلم من القرارات الإدارية في الجامعة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

وفقا لأحكام المرسوم الصادر تاريخ 1981/10/5، بشأن الإجراءات الخاصة بتقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيها، يتعين على الجهة الإدارية التي تتلقى التظلم أن تقيده في سجل خاص وبرقم مسلسل، يبين فيه تاريخ تقديمه، وأن تسلم الجهة إيصالا للمتظلم مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما إجراءات تسجيل الخطابات الواردة لمكتب مدير جامعة الكويت؟ وهل يوجد سجل وارد في المكتب لتسجيل الخطابات الواردة للمكتب؟ وما تاريخ بدء قيد الوارد بهذا السجل -إن وجد-؟

2- وفقا للإجراءات المتبعة داخل مكتب مدير الجامعة، هل تقيد خطابات التظلم على القرارات الإدارية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بسجل الوارد وبرقم مسلسل يبين تاريخ تقديمه؟

3- صورة ضوئية من خطابات التظلم من القرارات الإدارية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس لمكتب مدير الجامعة خلال الفترة 2016/1/1 إلى 2016/12/31.

4- صورة ضوئية من صفحات السجل الخاص بتسجيل الكتب الواردة لمكتب مدير لجامعة خلال الفترة من 2016/6/1 إلى 2016/12/31.