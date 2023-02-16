دوليات

بعد 11 يوماً.. إنقاذ شابة تركية من أنقاض الزلزال في ولاية قهرمان مرعش

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

(الأناضول) – نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ شابة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مضي 248 ساعة (11 يوماً) على كارثة الزلزال.

وانتشلت الفرق الشابة ألينا أولماز (17 عاماً)، حية من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة “دول قادر أوغلو”، بحسب مراسل الأناضول.

وسلمت فرق الإنقاد أولماز إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

هيئة الطيران المدني الأميركي: جميع الطائرات المتواجدة حاليا في الأجواء بإمكانها الآن الهبوط بأمان

يناير 11, 2023

طفلة سورية بمخيمات النزوح تبكي العالم: ماتت أختي من شدة البرد

منذ 3 أسابيع

روسيا تطالب «الناتو» بعقد قمة طارئة بشأن تفجيرات «نورد ستريم»

منذ 4 أيام

الجزائر.. سجن وزيرة سابقة 4 سنوات لتورطها في قضايا فساد

يناير 8, 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى