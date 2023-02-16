بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 5.9 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 5.9 نقطة ليبلغ مستوى 7364.47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة.

وتم تداول 114.9 مليون سهم عبر 7490 صفقة نقدية بقيمة 40.5 مليون دينار «نحو 122.7 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18.5 نقطة ليبلغ مستوى 5550.73 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المئة من خلال تداول 34.2 مليون سهم عبر 2456 صفقة نقدية بقيمة 5.17 مليون دينار «نحو 15.6 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 14.03 نقطة ليبلغ مستوى 8232.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.17 في المئة من خلال تداول 80.7 مليون سهم عبر 5034 صفقة بقيمة 35.3 مليون دينار «نحو 106.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 14.2 نقطة ليبلغ مستوى 5713.63 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المئة من خلال تداول 31.4 مليون سهم عبر 2156 صفقة نقدية بقيمة 4.9 مليون دينار «نحو 14.8 مليون دولار».

وكانت شركات «الإماراتية» و«الإعادة» و«منشآت» و«عربي قابضة» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«الدولي» و«وطني» و«بنك بوبيان» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «التخصيص» و«منازل» و«أرجان» و«يونيكاب» الأكثر انخفاضا.