دوليات

تركيا: إنقاذ فتاة بعد قضائها 248 ساعة تحت الأنقاض

منذ 4 ساعات
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أخرجت فرق الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، اليوم الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة، الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفاً في تركيا وسوريا.

كما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، اليوم، بأن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 36187 قتيلاً. وقالت إن أكثر من 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.

أما في سوريا، فارتفع عدد القتلى إلى 3715 جراء الزلزال، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من النظام والمعارضة. وأشار المرصد السوري إلى أن عدد قتلى الزلزال في سوريا مرشح للازدياد وحجم الكارثة ضخم.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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