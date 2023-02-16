اقتصاد

شركة إعادة التأمين الكويتية تحقق 7.9 مليون دينار أرباحاً صافية في 2022

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت شركة إعادة التأمين الكويتية تحقيقها 7.9 مليون دينار كويتي (نحو 23.9 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في عام 2022 مقارنة مع 6.3 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار) في عام 2021 بزيادة نسبتها 26.2 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الخميس إن ربحية السهم في عام 2022 بلغت 33.4 فلس مقارنة مع 26.5 فلس عام 2021 بزيادة نسبتها 26.2 في المئة.

وأرجعت الشركة ارتفاع نتائجها المالية إلى عاملين رئيسيين هما ارتفاع الأقساط المكتسبة وزيادة إيرادات الاستثمار.

وأسست الشركة عام 1972 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2004 ويبلغ رأسمالها المصرح به 50 مليون دينار (نحو 151.5 مليون دولار) وتقوم بكافة أنواع إعادة التأمين والأنشطة الاستثمارية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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