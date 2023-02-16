شركة تسلا تستدعي 362.75 ألف سيارة بسبب خلل في برنامج القيادة الذاتية 

استدعت شركة تسلا نحو 362.75 ألف سيارة مجهزة ببرمجيات القيادة الذاتية في أميركا وذلك بسبب خلل قد يتسبب في وقوع حوادث.

ووفقاً لبيانات إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة في أميركا الصادرة اليوم الخميس، فإن برنامج Full Self-Driving Beta قد يتسبب في حوادث للسيارة، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وأوضحت الإدارة أن البرنامج قد يتصرف بطريقة غير آمنة عند تقاطعات الطرق أو المضي قدماً في تقاطع أثناء إشارة مرور صفراء دون توخي الحذر.كما أن البرنامج قد يكون لديه مشاكل في الاستجابة بشكل مناسب للتغيرات في الحد الأقصى للسرعات المعلنة.

وتشمل السيارات المتأثرة بالقرار موديلات إس وإكس للفترة من 2016 وحتى 2023، وموديل إكس من 2017 وحتى 2023 وموديل3 للفترة من 2017 وحتى 2023، وموديل واي للفترة من 2020 وحتى 2023، إذ أن جميع السيارات المستدعاة إما مجهزة أو مؤهلة لتركيب برنامج FSD Beta.

وسمحت Tesla لآلاف الركاب بتجربة مميزات برنامج مساعد القائد غير المكتمل في الطرق العامة في أميركا عبر FSD Beta، ولا تجعل تلك التكنولوجيا من سيارات Tesla سيارات ذاتية القيادة أو آمنة للقيادة بدون سائق بشري.