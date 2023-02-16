وزير الطاقة السعودي: اتفاق أوبك+ بشأن إنتاج النفط سيظل سارياً حتى نهاية 2023 

• لن نزيد إنتاج النفط فقط على إشارات مبدئية حول الطلب

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن اتفاق أوبك+ الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل سارياً حتى نهاية العام 2023.

ووفقاً للتصريحات التي نقلتها «رويترز» عن مقابلة الوزير مع Energy Aspects، شدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن أوبك+ لا يمكن أن تغير قراراتها إلا بعد التأكد من أن إشارات الطلب مستدامة، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وأضاف: لن نزيد الإنتاج فقط على إشارات مبدئية حول الطلب.

وتابع: بصرف النظر عن الاتجاهات التي ترونها، إذا اتبعت النهج الحذر فإنه لا ينبغي الاكتفاء برؤية بداية اتجاه إيجابي في الأفق بل يجب التأكد من أن هذه الإشارات الإيجابية لهذه السوق يمكن أن تستمر.

واتفقت أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في أكتوبر تشرين الأول على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وكانت أوبك رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا، ومع ذلك أكد الوزير السعودي إنه لا يمكنه التنبؤ حول الطلب وسوف يصدق وجود نمواً في الطلب حينما يراه.

وواصل: الاقتصاد الصيني يفتح وبسبب ذلك سيكون لديكم طلب لكننا جميعا مررنا بدورات من الفتح والإغلاق وبالتالي ما هي الضمانات لدينا ولدى العالم على ألا يتكرر أي شيء مما مررنا به، كل منا، وكل بلد.