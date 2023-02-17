إضراب عن العمل في مطارات ألمانيا.. وتقطع السبل بـ300 ألف مسافر

(كونا) – أعلنت مطارات (فرانكفورت) و(ميونيخ) وغيرها من المدن الألمانية الكبيرة اليوم الجمعة توقف الحركة فيها بسبب دخول موظفي القطاع العام بطلب من نقابة العمال (فيردي) في اضراب يستمر 24 ساعة وسيكون سببا في الغاء 2340 رحلة وتقطع السبل بأكثر من 300 الف مسافر.

وذكرت المطارات في بيانات متفرقة ان حركة الطيران منها واليها ستقتصر على تسيير بعض الرحلات الاستثنائية مثل مساعدات المتضررين في زلزال تركيا وسوريا مشيرة الى انها خاطبت المسافرين وطلبت منهم عدم الحضور اليها واستخدام القطارات.

من طرفها أعلنت اكبر شركة طيران ألمانية (لوفتهانزا) انها أوقفت حوالي 1300 رحلة من والى اهم مطارين لها في ألمانيا (فرانكفورت) و(ميونيخ).

وأعلنت نقابة (فيردي) ان اطقم الأرض والامن والتخليص يريدون من خلال الاضراب زيادة وتيرة الضغوط على ارباب العمل من اجل رفع الأجور بما يتماشى مع الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار في الاشهر الماضية.

يذكر ان الاضراب يتزامن مع انطلاق اعمال (مؤتمر ميونيخ للأمن) الذي يبدأ ظهر اليوم وينتهي ظهر الاحد ويشارك فيه مئات الشخصيات الدولية كما يتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) الذي يشارك فيه أيضا مئات الضيوف من خارج ألمانيا.