دوليات

إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل من تحت الركام بعد 11 يوماً على زلزال تركيا 

منذ ساعتين
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(كونا) – قالت وسائل اعلام تركية اليوم الجمعة ان طواقم الإغاثة التركية نجحت في إنقاذ ثلاثة اشخاص بينهم طفل من تحت الركام بعد مضي 261 ساعة على زلزال ضرب جنوبي البلاد وشمال سوريا.

وذكرت وكالة ( الأناضول) التركية ان فرق الإنقاذ استطاعت انتشال محمد علي شاكر أوغلو (26 عاما) ومصطفى أوجي (34 عاما) وهما على قيد الحياة في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي وسارعت الى نقلهما إلى المستشفى.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج طفل من تحت أنقاض منزله بعد مضي 260 ساعة على وقوع الزلزال جنوب البلاد.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من فبراير الجاري بلغت قوته 7ر7 درجة أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7ر6 درجة وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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