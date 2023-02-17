أمنيات

«الداخلية»: ضبط 5 أشخاص في 3 ضبطيات بحوزتهم مواد مخدرة

منذ ساعتين
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه استمرارا للحملات الامنية على كافة انحاء البلاد لفرض هيبة وسيادة القانون، و ضمن جهود قطاع الامن العام لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.
تمكنت مديرية امن محافظة الاحمدي ممثلة في مخفر غرب عبدلله المبارك وادارت العمليات والدوريات من ضبط 5 اشخاص في 3 ضبطيات مختلفة وبحوزتهم مواد يشتبه بها مادة مخدرة وكيس بداخله مادة يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدرة و2 حبة ليريكا ومؤثرات عقلية وتم احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وقامت مديرية امن الاحمدي ممثلة في قيادة منطقة الزور بحملة امنية واسفرت عن حجز عدد 3 دراجات نارية و تحرير عدد 20 مخالفة مرورية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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