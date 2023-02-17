الشرطة الأوروبية: تفكيك شبكة صهيونية للنصب والاحتيال على الشركات بأوروبا 

(كونا) – أعلنت الشرطة الأوروبية «يوروبول» اليوم الجمعة عن تفكيك شبكة مقرها دولة الاحتلال تضم صهاينة وفرنسيين ضالعين في عمليات نصب واحتيال على الشركات في أوروبا تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وذكرت «يوروبول» في بيان أنه بالتعاون مع أجهزة الشرطة المحلية جرى اعتقال المنظم الرئيسي للشبكة في دولة الاحتلال بالإضافة إلى ستة من المشتبه بهم في فرنسا واثنين في إسرائيل وأنهم مارسوا نشاطهم الإجرامي بين يناير 2022 ويناير 2023.

وأوضح البيان أنه في أوائل ديسمبر 2021 انتحل أحد المشتبه فيهم شخصية الرئيس التنفيذي لإحدى شركات المعادن في «هوت مارن» بشمال شرق فرنسا وطلب من محاسب الشركة تحويلا ماليا عاجلا وسريا بقيمة 300 ألف يورو إلى بنك في هنغاريا.

وجرى اكتشاف هذا الاحتيال بعد بضعة أيام وقدمت الشركة شكوى ووجد المحققون لاحقا أن المكالمة من الرئيس التنفيذي المزعوم جاءت من رقم في إسرائيل.

وفي أواخر ديسمبر 2021 شعر مطور عقارات في باريس أيضا أنه ضحية للاحتيال بطريقة مماثلة عندما انتحل المحتالون صفة محامين زاعمين أنهم يعملون لحساب شركة محاسبة فرنسية شهيرة وطلبوا تحويلات مالية كبيرة بعدما تظاهروا أنهم مستشارو الشركة وأقنعوا المدير المالي بتحويل 38 مليون يورو في غضون أيام.

وأشارت «يوروبول» إلى أن الشبكة تغسل تلك الأموال من خلال تحويلها بسرعة إلى دول أوروبية مختلفة ثم إلى الصين وأخيرا إلى دولة الاحتلال.