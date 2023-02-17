«الصحة العالمية» تطلق نداء عاجلاً لجمع 84.5 مليون دولار للاحتياجات الصحية في تركيا وسوريا

(كونا) – أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة نداء عاجلا لجمع 84.5 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الصحية بعد الزلزال في كل من تركيا وسوريا.

وشرحت المنظمة في بيان أن النداء العاجل يحدد الوضع الصحي في البلدين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة واستجابة منظمة الصحة العالمية منذ وقوع الزلزال وأولويات معالجة الآثار الصحية في كلا البلدين.

وقالت إنه يتم توفير تفاصيل أولويات استجابة منظمة الصحة العالمية لدعم السكان المتضررين جنبا إلى جنب مع متطلبات التمويل لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة حسب المنطقة وبشكل عام حيث سوف تستمر هذه الاحتياجات في التطور بناء على تقييمات الأضرار المستمرة.

وتشمل استجابة منظمة الصحة العالمية إرسال الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من الإمدادات الطبية وتفعيل شبكة فرق الطوارئ الطبية لتقديم الخدمات والإمدادات الصحية الأساسية لرعاية المحتاجين والاتصال مع فرق مراقبة الأمراض والاستجابة السريعة لضمان المراقبة المستمرة والكشف عن الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية والجهاز التنفسي وكذلك التأهب لأي تفش ودعم الصحة النفسية والاستجابة النفسية والاجتماعية.