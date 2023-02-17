العاهل المغربي: التقلبات المناخية تهدد نحو 118 مليون أفريقي بحلول 2030 

(كونا) – أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الجمعة ان التوقعات تشير الى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون إفريقي من الفئات الأكثر فقرا بحلول عام 2030.

وقالت وكالة الانباء المغربية ان ذلك جاء في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل والذي انطلقت اعماله بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وأوضح الملك محمد السادس في الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش «يرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس لتشمل بحلول 2050 أعدادا إضافية قدرت بـ 13.5 مليون شخص».

ولفت الى انه رغم هذه الحصيلة المهولة فإن القارة الافريقية لم تحصل لغاية سنة 2020 إلا على 12 بالمئة من التمويلات المناخية الدولية مؤكدا انه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها واقترانها بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.

واعتبر ان تمكين القارة الإفريقية من الدعم المالي لمواجهة التقلبات المناخية بالغة الشدة يستند الى الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف (كوب 27) والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة جراء الأزمة المناخية.

وأكد حرص المغرب على الوفاء بتعهداته من خلال الدعم الذي يقدمه للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل لاسيما ما يتعلق بتعزيز القدرات والمساعدة التقنية والدعم المالي من اجل إعداد دراسات الجدوى لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي.