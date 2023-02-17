اقتصاد

«بلومبيرغ»: السعودية تصبح أكبر مساهم في شركة «نينتندو» اليابانية

منذ 5 ساعات
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رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة ألعاب الفيديو اليابانية «نينتندو» من 7.08% إلى 8.26%، ليصبح الأكبر مساهمة في الشركة، إضافة إلى ضخه 265 مليون دولار في شركة رياضات إلكترونية صينية.
وأظهر إفصاح، اليوم الجمعة، وأوردته وكالة «بلومبيرغ»، أن حصة «السيادي السعودي» باتت أكبر من حصة صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني بعد الزيادة الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعمل على توسيع استثماراته في عملاق الألعاب الياباني، وكذلك في شركة إمبريسر السويدية، و«في.إس.بي.أو» الصينية.
وبين أن الصندوق ضخ، الخميس، عبر مجموعة سافي استثماراً قيمته 265 مليون دولار في شركة «في.إس.بي.أو» الصينية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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