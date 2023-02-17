تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة مع ارتفاع الدولار، وسط توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأمريكية بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وأكد العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 1.09% عند 1831.7 دولار للأوقية، في تمام الساعة 01:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.72% عند 1823.21 دولار للأوقية.

وتعد أسعار الذهب منخفضة بحوالي 2.2% خلال الأسبوع الحالي حتى الآن، متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

كما هبط كل من سعر العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 2.40% إلى 21.19 دولار للأوقية، والسعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.40% عند 918.63 دولار، والبلاديوم 2.96% إلى 1467.27 دولار.