زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو، واستبعدت احتمال حدوث موجات مد (تسونامي).

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا، في حين كان مركز الزلزال على بعد 543 كيلومترا جنوب شرقي أمبون عاصمة إقليم مالوكو.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو وفيات أو إصابات من جراء الزلزال.

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى “حزام النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة نشطة زلزاليا جدا، حيث تلتقي صفائح مختلفة من قشرة الأرض وتسبب زلازل متكررة.