دوليات

عائلة سورية نجت من الزلزال ثم قضت في حريق منزل بوسط تركيا

منذ 12 دقيقة
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(أ ف ب) – توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية. 

وأكدت وكالة أنباء “دي اتش آي” أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية. 

واندلع الحريق حوالى الساعة الثالثة فجرا بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه  النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج. 

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات. 

وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق. 

وتستقبل تركيا 3,7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب التي عصفت ببلدهم منذ  2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجات في السادس من فبراير الحالي 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.

منذ 12 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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