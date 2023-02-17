كوريا الشمالية تهدد برد «غير مسبوق» مع استعداد سيول وواشنطن لتدريبات عسكرية

هددت كوريا الشمالية يوم الجمعة برد ” قوي وغير مسبوق” في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للمناورات العسكرية السنوية في إطار الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.

واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بتأجيج التوتر واستخدام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “كأداة لسياسة عدائية غير شرعية” للضغط على بيونغ يانغ.

وكانت كوريا الشمالية قد “امتنعت عن أي عمل عسكري خاص” هذا العام باستثناء الأنشطة العادية، لكن الوزارة قالت في بيانها “إذا كان خيار الولايات المتحدة هو إظهار قوتها واستخدامها في كل شيء، فإن الأمر نفسه ينطبق على خياراتنا”.

وقال مسؤولون في سيول يوم الجمعة إن جيشي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيجريان محاكاة لضربة نووية الأسبوع المقبل للتدريب على ردهما المشترك على الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية.

وستستمر المحاكاة ليوم واحد في الوقت الذي يسعى فيه البلدان لتعزيز تحالفهما المستمر منذ 70 عامًا في مواجهة العقيدة النووية “العدوانية” المتزايدة لكوريا الشمالية.