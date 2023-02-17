46.5 ألف قتيل حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 38 ألفاً و44 قتيلاً في تركيا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية مع وفيات سوريا إلى أكثر من 46 ألفاً و500 قتيل.

ووصل عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة) إلى 5801 قتيل، إلى جانب 7.396 مصاباً.

وقالت “آفاد” في بيان، إن المنطقة في جنوبي تركيا وشمالي سوريا شهدت 4 آلاف و734 هزة ارتدادية عقب الزلزال.

ولفتت إلى مواصلة 29.160 منقذاً أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة، يساندهم في هذه الأعمال 11.488 منقذاً من دول أخرى.

وأضاف أن إجمالي عدد طواقم الإغاثة والطبابة والمتطوعين وغيرهم في مناطق الزلزال يصل إلى أكثر من 264 ألف شخص.

كما تجري أعمال البحث والإنقاذ بإسناد من 121 مروحية و78 طائرة، تعمل كـ”جسر جوي” في نقل الأفراد والمستلزمات، علاوة عن 26 سفينة تقوم بذات الوظيفة.

وأكد البيان إقامة أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء منكوبي الزلزال مؤقتاً في المنطقة، مع تقديم الدعم النفسي لـ 498.225 ناجياً من الزلزال.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا وصل إلى 5801 قتيل، إلى جانب 7396 مصاباً.

وأوضح المرصد، في أحدث بياناته، أن عدد القتلى في مناطق النظام وصل إلى 2260 شخصاً، فيما بلغ في مناطق المعارضة 3541 قتيلاً.

وفجر الاثنين 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت شدة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات على مقياس ريختر.