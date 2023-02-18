إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل في تركيا بعد 13 يوماً على الزلزال

تواصل فرق البحث عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة التي ضربها زلزال شرق المتوسط المدمر، حيث تمكنت اليوم السبت من انتشال 3 أشخاص أحياء بعد مرور نحو 296 ساعة على الزلزال الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه تم انتشال طفل واثنين آخرين أحياء من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا، بولاية هاتاي جنوبي تركيا، بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر.

وأظهرت لقطات الفيديو لعملية الإنقاذ قيام الفريق المشرف بنقل الناجين الثلاثة إلى سيارة إسعاف ثم إلى المستشفى.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت، أمس الجمعة، من انتشال شخص في الأربعينيات بعد قضائه 278 ساعة تحت أنقاض منزله في ولاية هاتاي.

وبحسب مراسل الأناضول، أنقذت الفرق هاكان ياسين أوغلو، ويبلغ حوالي 45 عاما، من تحت ركام منزله المدمر في حي “ديفنة” بولاية هاتاي.

وجرى إسعاف الرجل ونقله إلى المستشفى فور انتشاله، بحسب قناة “تي آر تي” التلفزيونية التركية.

يأتي هذا فيما ارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الجاري، إلى أكثر من 45 ألف قتيل.

ففي تركيا، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 39,672 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 265 ألف منقذ ومتطوع وغيرهم في مناطق الزلازل.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 6000 قتيل، بحسب ما ذكرت تقارير مختلفة.