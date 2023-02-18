الصين تعتزم إطلاق مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية

(كونا) – أعلن مسؤول صيني رفيع اليوم السبت عن عزم بلاده إطلاق مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية قائمة على الحوار من أجل التوصل لحل لهذه الحرب المندلعة منذ فبراير من العام الماضي.

وقال مدير مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في خطاب ألقاه في اليوم الثاني من أعمال الدورة ال59 ل(مؤتمر ميونيخ للأمن) المنعقد في مدينة (ميونيخ) جنوب ألمانيا إن الحكومة الصينية ستقدم رؤيتها الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وأكد إصرار بلاده على ضرورة التوصل لحل سياسي للحرب الروسية – الأوكرانية قائلا “سنبقى واقفين بإصرار إلى جانب السلام والحوار حيال هذه الحرب”.

ودعا وانغ يي إلى ضرورة الاحتكام إلى القوانين الدولية للتوصل لحلول للأزمات المختلفة قائلا إن “العالم الآمن يتطلب الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وتعزيزها” عازيا في الوقت ذاته أسباب “الفوضى والصراعات التي تؤرق العالم في الوقت الراهن” إلى عدم الالتزام بتلك المعايير والمواثيق الدولية.

وطالب بالتوصل لحلول للأزمات الدولية العالقة عبر الحوار السياسي و”ليس عبر ممارسة الضغوطات والعقوبات أحادية الجانب” واصفا ذلك بأنه “ليس إيجابيا ويؤدي إلى دخول العالم في أزمات لا نهاية لها”.

ويركز المؤتمر الأمني الذي انطلقت أعماله أمس الجمعة ويستمر حتى يوم غد الأحد على الحرب في أوكرانيا ويبحث كذلك قضايا أمنية أخرى تشغل الساحة العالمية إذ يشارك فيه عشرات رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع من بينها دولة الكويت.

وكان وانغ يي يشغل منصب وزير خارجية الصين حتى تسلم في ديسمبر الماضي منصب مدير مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني.