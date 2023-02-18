النائب سعود العصفور يوجه 17 سؤالاً إلى الوزير عمار العجمي

قدم النائب سعود العصفور 17 سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، تتعلق بـ «الطيران المدني» وتعزيز إيرادات الدولة وطيران الجزيرة.

وجاء في الأسئلة «لأن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية انفاقه أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي، وانطلاقا من أهمية الرقابة على أداء الجهات الحكومية والجهات التابعة لها للتأكد من سلامة تنفيذ توجيهات الحفاظ على المال العام وحسن اداراته، ولتعظيم ايرادات الدولة غير النفطية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الآلية المتبعة والمحددة من الإدارة العامة للطيران المدني لتحصيل الرسوم المقررة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2021 الخاص بتعديل رسوم خدمات المطار والركاب والذي أتى استكمالا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 والذي يهدف لتعزيز إيرادات الدولة وتحسين خدمات المطار؟

2- ما إجمالي المبالغ المحصلة منذ صدور قرار تعديل رسوم خدمات المطار والركاب في مطار الكويت والمقدرة بثلاثة دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم؟

3- إجمالي المبالغ المحصلة من شركات طيران الجزيرة وآلية سدادها لتلك المبالغ، وفي حال وجود مانع للسداد، يرجى تزويدي بالمراسلات الرسمية مشفوعة بالقرارات والأسانيد التي أدت إلى عدم التحصيل والتسبب في إهدار المال العام؟

4- ما الإيرادات المحصلة من إيرادات مبنى T5 ومواقف السيارات الملحقة به؟

5- توفر شركة طيران الجزيرة خدمة Park & Fly المخصصة كمواقف لموظفي شركة طيران الجزيرة والتي تستخدم حاليا في إيقاف سيارات المسافرين لفترات طويلة الأمد بمقابل مادي، وعليه يرجى تزويدي بجميع المراسلات والموافقات المتعلقة بهذه الخدمة والإجراء المتخذ حيال استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

6- ما العائد المادي للدولة نتيجة تخصيص بوابات دائمة لشركة طيران الجزيرة في مبنى T2 التابع مباشرة للطيران المدني؟

7- ما القرارات الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني للسماح لشركة طيران الجزيرة بخدمة الـVIV لجميع المسافرين على جميع شركات الطيران والطيران الخاص سواء عند الوصول أو المغادرة ؟ وهل هذه الخدمة مرخصة؟ وهل أجريت أو عملت ممارسة أو مزايدة لتقديم هذه الخدمة؟ وما المبالغ التي تسددها إلى الطيران المدني نظير توفيرها لتلك الخدمة؟

8- ما الرسوم التي تحصلها الدولة نظير خدمة الأولوية التي تقدمها شركة طيران الجزيرة والمحدد سعرها بعشرة دنانير في الرحلة بالاتجاه الواحد و15 ديناراً في الرحلة المتواصلة؟ يرجى تزويدي بجميع المراسلات والموافقات في هذا الشأن إن وجدت.

9- ما المردود المادي الذي تحصل عليه الطيران المدني من إيجارات ومبيعات السوق الحرة والمطاعم وخلافه في مبنى T5؟

10- عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين والوافدين ضد طيران الجزيرة خلال الخمس السنوات الماضية وعدد العقوبات والغرامات الموقعة عليها بسبب هذه الشكاوى.

11- العدد الإجمالي لركاب طيران الجزيرة خلال الخمس سنوات الماضية ذهابا وإيابا، مع بيان عدد الكويتيين من إجمالي عدد الركاب.

12- إجمالي عدد موظفي شركة طيران الجزيرة، وعدد الكويتيين العاملين بها.

13- هل منحت أي أراضي في المطار الجديد إلى شركة طيران الجزيرة بخلاف T5 ومواقف السيارات المتعلقة بها؟ وفي حال الإجابة بالنفي، هل سيكون هناك أراضٍ مخصصة لها بعد الانتهاء من المطار الجديد؟ مع تزويدي بآلية تخصيص الأراضي في المطار الجديد إن وجدت.

14- ما مدى التزام شركة طيران الجزيرة بالمعايير الدولية للسلامة والأمن حيث أنها عضو في اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)؟ كذلك يرجى تزويدي بجميع والتقارير المتعلقة بالسلامة والأمان لشركة طيران الجزيرة سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية مثل ICAO-IATA وخلافها، وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة

العامة للطيران المدني تجاه هذه المخالفات والملاحظات بالتفصيل؟

15- هل تحفظت الإدارة العامة للطيران المدني على الطائرة رقم (787-19) والصندوق الأسود الخاص بها بعد حادثة المنطاد الراداري التابع للقوة الجوية الكويتية بطائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة التي وقعت في أغسطس 2017؟ إذا كان الجواب بالنفي يرجى إفادتي بأسباب ذلك.

16- جميع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للطيران المدني فيما يخص فحص الطيارين بعد الحادثة ؟ وهل استجبتم لطلب منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) بضرورة فحص طاقم الطائرة مباشرة بعد حدوث الحادث في هذا الشأن؟

17- هناك قضية منظورة أمام المحكمة تحت رقم 2019/1914 في الوقت الحالي، ما آخر المستجدات بخصوص هذه القضية؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للطيران المدني للحفاظ على حقوقها وحقوق الدولة؟