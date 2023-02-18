تركيا تشكر جميع الدول التي ساعدت لمواجهة كارثة الزلزال

(الأناضول) – بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وتسبب بعشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى، عبرت تركيا عن شكرها بلغات مختلفة لجميع الدول التي أرسلت فرق إنقاذ ومساعدات.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فيديو بعنوان “بلغة كل دولة.. تركيا تشكر البلدان التي مدت يد العون وساعدت لمواجهة كارثة الزلزال”.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية التركية، وجود 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا يشاركون في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد قبل نحو أسبوعين.

ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية عن الوزارة قولها إن هناك “100 دولة عرضت المساعدات، وإن فرقا موجودة على الأرض من 80 بلدا”.

وأضافت “هناك 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا على الأرض، وهناك 5 دول من المنتظر أن ترسل فرقا، حيث أن عدد العناصر الأجنبية المتوقع أن تأتي 860”.

وفيما يخص مساعدات الدول العربية، قالت الوكالة إن “مساعدات الدول العربية لضحايا زلزال تركيا تجاوزت 370 مليون دولار”.

وفي 6 فبراير الحالي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى وخسائر كبيرة بالممتلكات في البلدين.