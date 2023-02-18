اقتصاد

«تويتر» تسمح بالإعلانات الخاصة بالقنب في أميركا

منذ 3 ساعات
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أصبح موقع «تويتر»أول منصة للتواصل الاجتماعي تسمح لشركات القنب بتسويق علاماتها التجارية ومنتجاتها في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد سمحت في وقت سابق فقط بالإعلان عن منتجات CBD الموضعية المشتقة من القنب، في حين أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك Facebook و Instagram و TikTok تتبع “سياسة عدم الإعلان عن القنب”.

ومع ذلك، تتجه المزيد من الولايات في أميركا نحو السماح ببيع القنب، مع وجود 21 ولاية في صف السامحين بذلك.

وقالت «تويتر» إنها ستسمح لشركات القنب بالإعلان، طالما أن لديها ترخيصًا مناسبًا، وتمر عبر عملية الموافقة الخاصة بها، ولا تستهدف سوى الولايات التي يسمح ترخيصها بالعمل فيها، والأهم من ذلك أنها لا تستهدف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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