حرق مسلمَين حتى الموت في الهند.. بحجة تهريبهما أبقاراً

أكدت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أنها أوقفت رجلا بعد مقتل مسلمَين اختُطفا بحجة أنهما يهربان أبقاراً.

وعُثر على جثتي الضحيتين متفحمتين صباح الخميس في سيارة محروقة في ولاية هاريانا، بعد يوم على اختفائهما.

وندد رئيس وزراء ولاية راجاستان أشوك جيلوت بالجريمتين على تويتر وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المرتكبين.

وقدمت عائلتا الرجلين وهما من ولاية راجاستان شكوى وقامتا بتسمية خمسة رجال ينتمون إلى المنظمة القومية الهندوسية باجرانغ دال.

وقال الضابط في الشرطة شيام سينغ لوكالة فرانس برس «اعتقلنا شخصا حتى الآن… ونبحث عن آخرين».

وأكد بيان صادر عن شرطة راجاستان أن الرجل الذي قُبض عليه هو سائق سيارة أجرة منخرط في مجموعات لحماية الأبقار.

وازداد عدد هذه المليشيات في الهند التي تسير دوريات على الطرق السريعة لمنع نقل الماشية عبر حدود الولايات، منذ تولي ناريندرا مودي رئاسة الوزراء في 2014.