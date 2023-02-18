طرد وفد من دولة الاحتلال من القمة الإفريقية.. بعد تسلله للقاعة

أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد من دولة الاحتلال الإسرائيلي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.

وافتتحت، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير، تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية».

وأفادت تقارير إعلامية بأن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقا إلى الكيان الصهيوني لحضور افتتاح القمة، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا.

كما كشفت مصادر أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من إسرائيل ستكون على جدول أعمال القمة العادية.