بكين تحذّر واشنطن من «عواقب» تصعيد حادثة المنطاد

حذرت الصين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة، من أنها «ستكون مسؤولة عن كل العواقب» إذا صعّدت الخلاف بشأن منطاد صيني أسقطه الجيش الأميركي هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن بكين ستقوم «بالمتابعة حتى النهاية»، حال «إصرار الولايات المتحدة على استغلال الأمر».

وأسقطت طائرة عسكرية أميركية في 4 فبراير، ما قالت واشنطن إنه منطاد تجسس صيني بعد أن عبر فوق أميركا الشمالية. وتقول الصين إنه كان منطاداً لمراقبة الطقس وانحرف عن مساره.

وجاء البيان الصيني بعد اجتماع بين كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال بلينكن، أمس السبت، إنه أبلغ ‭ ‬نظيره الصيني بأن انتهاك المنطاد الصيني للمجال الجوي الأميركي لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، ولكن وانغ لم يعتذر عن الحادث خلال اجتماعهما في ميونيخ.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لم تبالغ في إسقاطها المنطاد، وأنه ليس هناك شك في أنه كان يحاول القيام بعملية تجسس بشكل نشط.

بدوره، أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الأميركي، بأن العلاقات بين البلدين تضررت بسبب طريقة تعامل الولايات المتحدة مع واقعة المنطاد.

وفي اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أوضح وانغ: «موقف الصين الرسمي بشأن ما يسمى حادث المنطاد»، و«حضّ الجانب الأميركي على تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر، الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة، في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».