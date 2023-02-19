دوليات

تركيا: تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الأحد أنه تم تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا في السادس من فبراير الجاري.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للأنباء عن المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في (آفاد) أورهان تتار القول في مؤتمر صحفي إن عدد الهزات الارتدادية بلغ 6040 هزة.

وأوضح أن 1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر و436 هزة بين 4 و5 درجات و40 هزة بين 5 و6 درجات وواحدة كبيرة بقوة 6ر6 درجات.

ودعا تتار إلى تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الجاري بلغت قوته 7ر7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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