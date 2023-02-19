تركيا توقف عمليات البحث عن ناجين من الزلزال باستثناء محافظتين

• ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و689

(الأناضول) – أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الانتهاء من أعمال البحث في كافة الولايات التركية باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهطاي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس «آفاد» يونس سيزار الأحد، أشار إلى ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و689.

وأكد مواصلة العمل بجهود مكثفة من قبل كافة المؤسسات والهيئات التركية، في إزاحة الأنقاض وإقامة المخيمات والمدن مسبقة الصنع والبنية التحتية المتعلقة بها.

ويواصل أكثر من 20 ألفا من عمال البحث والإنقاذ عملهم إلى جانب الآليات الثقيلة.

وأشار إلى أنّ إجمالي الخيم التي أقيمت في مناطق الزلزال بلغت 250 ألفا، وستبلغ 300 ألف في وقت قريب.

وتهدف آفاد بحسب سيزار لإقامة 100 ألف بيت مسبق التجهيز خلال شهرين.

وتشرف 75 طائرة و178 مروحية على إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال.

وتم تأسيس 252 مطبخا متنقلا و100 سيارة لتوزيع الطعام و400 فرن متنقل لإغاثة المتضررين.

وتم توزيع أكثر من 12 مليونا و857 ألف سلة غذائية ونحو 50 مليون وجبة طعام.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.