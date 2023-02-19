اقتصاد

صادرات تركيا إلى الخليج تسجل 1.4 مليار دولار في يناير

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(الأناضول) – حققت الصادرات التركية إلى دول الخليج زيادة بنسبة 16.1 بالمئة في يناير الماضي، مسجلة 1.4 مليار دولار.

وصعدت الصادرات التركية في يناير إلى 19 مليارا و375 مليون دولار، بزيادة 10.4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2022، وفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا.

ووفق تلك البيانات، فقد سجلت صادرات تركيا إلى دول الخليج مليارا و431 مليون دولار في يناير 2023.

وحلّ العراق في مقدمة دول الخليج الأكثر استيرادا من تركيا خلال هذه الفترة بقيمة 671.2 مليون دولار، ثم الإمارات ثانية بـ 223.1 مليونا، والسعودية ثالثة بـ 202.8 مليون دولار.

وحلت في المرتبة الرابعة إيران بـ 191.7 مليون دولار، وقطر خامسة بـ 54.9 مليونا، والكويت سادسة بـ 45.4 مليونا، ثم سلطة عمان بـ 27.6 مليونا، والبحرين بـ 14.3 مليونا.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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