واشنطن: مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار استجابة للزلزال في تركيا وسوريا

(كونا) – أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار استجابة للزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم السماح بصرف 50 مليون دولار من صندوق مساعدة اللاجئين والهجرة في حالات الطوارئ.

وأوضح بلينكن أن ذلك يأتي إلى جانب مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 50 مليون دولار ستقدمها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد).

وأشار إلى أن «هذه المساعدة الإنسانية ستستهدف الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا وستكون متاحة لدعم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة».

وأكد أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمناطق المتضررة من الزلزال».

وذكر البيان أنه يصل بذلك إجمالي المساعدات الأمريكية لدعم الاستجابة الإنسانية في أعقاب الزلزال إلى 185 مليون دولار.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الجاري بلغت قوته 7ر7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.