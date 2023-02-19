دوليات

واشنطن: مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار استجابة للزلزال في تركيا وسوريا

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار استجابة للزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم السماح بصرف 50 مليون دولار من صندوق مساعدة اللاجئين والهجرة في حالات الطوارئ.

وأوضح بلينكن أن ذلك يأتي إلى جانب مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 50 مليون دولار ستقدمها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد).

وأشار إلى أن «هذه المساعدة الإنسانية ستستهدف الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا وستكون متاحة لدعم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة».

وأكد أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمناطق المتضررة من الزلزال».

وذكر البيان أنه يصل بذلك إجمالي المساعدات الأمريكية لدعم الاستجابة الإنسانية في أعقاب الزلزال إلى 185 مليون دولار.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الجاري بلغت قوته 7ر7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الخطوط الجوية التركية تنقل 12 ألفاً و839 عنصر إنقاذ إلى مناطق الزلازل

منذ أسبوعين

بايدن: قادر على هزيمة دونالد ترامب مجدّداً

أكتوبر 12, 2022

جنرال أميركي يتوقع نشوب حرب مع الصين عام 2025 

منذ 3 أسابيع

إيران: اعتقال أربع مجموعات إرهابية تابعة للموساد

ديسمبر 22, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى