دوليات

إيران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة «القنبلة النووية» 

منذ ساعتين
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نفت إيران، الإثنين، ما تردد عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 84 بالمئة القريبة من درجة نقاوة صنع الأسلحة.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة منذ أبريل 2021.

وقبل 3 أشهر بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى في موقع ثان هو فوردو. ويدخل اليورانيوم في صنع السلاح عند درجة تخصيب 90 بالمئة تقريبا.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “لم نقم حتى الآن بأي محاولة لتخصيب بنسبة تزيد عن 60 بالمئة. وجود جزيئات تزيد نسبة التخصيب فوق 60 بالمئة لا يعني الإنتاج بتخصيب أعلى من 60 بالمئة”.

وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت، الأحد، أن مراقبين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي يورانيوم مخصبا بنسبة 84 بالمئة.

ووصف المتحدث هذا التقرير بأنه” تشهير” وقال إنه يشوه الحقائق.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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